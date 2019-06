‹‹Fiorosul›› Frankfurt de la Vacanta Mare s-a combinat cu o superba roscata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea il stie pe Frankfurt de la “Vacanta Mare”: hotul agitat care se baga in toate belelele posibile, dar nu reusea niciodata sa isi faca o iubita. Si a carui vorba era: “Sa moara mama”. Cu un aer vesnic aiurit si neingrijit, Frankfurt, interpretat magistral de actorul Iulian Ilinca (45 de ani) a fost – si inca mai este – unul dintre cele mai iubite personaje ale acestui serial, care a trecut de la Pro TV, la Kanal D. Numai ca, spre deosebire de personaj, cel care i-a dat viata are parte de o poveste de dragoste reusita. Desi, in Vacanta Mare, personajul lui are o eticheta de vagabond neserios, in realitate, actorul care il interpreteaza pe Frankfurt este extrem de respectat in breasla s ...