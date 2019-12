Firea a facut un clip de final de an la Primarie. RADET a trebuit sa vina cu precizari dupa ce in film a aparut un calorifer electric (Video)

Primarul Gabriela Firea a facut luni o transmisiune Live pe Facebook in care a prezentat cativa membri ai echipei sale, i-a acuzat pe cei care o critica pentru ca nu ar fi facut nimic in 3 ani si jumatate de mandat ca dezinformeaza si a transmis Guvernului sa aiba in vedere nevoile Bucurestiului la alocarea bugetara.