'Firea a lui Pandele' - Cum comenteaza primarul Capitalei atacurile misogine (VIDEO)

Gabriela Firea a fost invitata Danei Budeanu la o nouă rubrică video, "Verdict - 10 cu Dana Budeanu". În interviu, primarul Capitalei a relatat că i-a cerut Danei Budeanu să nu îi ia apărarea în timpul campaniei în contextul atacurilor la soţul său. Dana Budeanu voia să realizeze un episod al Verdictului Politic cu titlul "Firea lui Pandele".

Gabriela Firea: - Eu m-am obişnuit cu această etichetă. Orice aş spune, cei mai mulţi tot aşa vor crede. Dacă cei care ne privesc, deşi ştiu că am venit din Bacău după revoluţie, am intrat în presă, am fost căsătorită, s-a întâmplat tragedia cu primul soţ, Dumnezeu să-l odihnească, toată activitatea mea şi viaţa mea practic au fost expuse. Nu am avut un minut de răgaz să stau mai ferită. Cum se spune despre unii că au pauză în CV. Dacă ei ştiu toate aceste lucruri şi că m-am recăsătorit matură fiind, realizată, ca femeie, mamă, în profesie, ne-am căsătorit din iubire, avem doi copii. Şi totuşi unii zic că sunt Firea lui Pandele, adică el m-a adus în politică, el m-a făcut senator, m-a făcut primar, el mă păpuşează. Ce rost mai are să explici?

Dana Budeanu: - Acest gen de abordare misogină este foarte caraceristică acestei societăţi.

Gabriela Firea: - Adică o femeie nu poate face nimic decât dacă o împinge şeful. La mine cearta cu soţul înseamnă că sunt mută. Dacă sunt mută o oră înseamnă că ne-am certat. Nu-mi imaginez o ceartă vocală cu soţul. Eu îi spun o singură frază, îi spun că e punctul meu de vedere şi închid, asta e tot.

Dana Budeanu: - E un mod de abordare general: o femeie nu poate face ceva în viaţă decât dacă are un bărbat în spate, o femeie nu poate să primească o promovare decât dacă are ceva cu şeful. În general o femeie nu poate. Acesta este un mesaj care este dat continuu de această societate. Eu pentru asta voiam să fac acest verdict.

Gabriela Firea: - Ei s-au războit cu soţul meu toată campania, de parcă aş fi candidat la Voluntari.

Dana Budeanu: - E o idee: întotdeauna femeia e a cuiva. Nu e aşa. Întotdeauna bărbatul e al cuiva.

Gabriela Firea: - Totul vine şi din felul în care am fost crescuţi, cum am fost formaţi când eram copii. Cele mai multe lucruri vin din copilărie. Bunica atât de mult a repetat în casă că nu trebuie să râdem de ceilalţi oameni, pe cuvânt meu, nici când se fac glume în legătură cu anumite femei din politică, niciodată nu am râs. Ăsta e modul meu de a gândi.