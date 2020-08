Firea anunța cel mai amplu program de testare in școli: 5000 de profesori și elevi vor fi testați zilnic

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunță testare gratuita pentru elevii si profesorii din Bucuresti. 5000 de elevi și profesori vor fi testați zilnic. „Am crescut in aceasta vara capacitatea de testare, achizitionand aparate de testare PCR si teste, ca sa nu ne ia prin surprindere inceputul de an scolar. Spunem, astfel, DA bunei organizari si NU panicii si haosului”, scrie Firea pe Facebook.

„Am convocat azi un comandament pentru redeschiderea scolilor. La eveniment au participat viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, primarul sectorului 5, Daniel Florea, primarului sectorului 6, Gabriel Mutu, directori ai unor unitati de invatamant din Capitala, profesori precum si reprezentanti ai Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.

In Bucuresti invata peste 250.000 de copii - scolari, elevi si liceeni in 420 unități de învățământ.

In acest an, mai mult decat oricand, trebuie să avem o grijă deosebita la deschiderea scolilor, iar obiectivul nostru principal este protejarea sănătății tuturor - copii, profesori, personal medical si administrativ - din toate unitățile de învățământ.

De aceea, Primăria Capitalei, prin Administraţia Spitalelor, demarează cel mai amplu program de testare în mediul şcolar, unic până acum în ţară, care corespunde programelor similare din întreaga Europă: vom testa, la cerere, toti angajatii unitatilor de invatamant din Capitala, cadre didactice sau personal auxiliar, indiferent daca sunt scoli de stat sau private!

Am pregătit teste pentru 17.000 de persoane, reprezentând personalul din unităţile de învăţământ, inclusiv personal auxiliar.

Avem o capacitate de testare de 5.000 de teste pe zi.

Testam gratuit si elevii cu semne de infectie respiratorie acuta si care au recomandandari de testare din partea medicilor scolari, de familie sau pediatri.

Astfel, daca elevul nu are o stare foarte bună de sanatate, dacă tușește sau are febra, cadrul medical de la cabinetul de medicina scolara il va trimite, insotit de parinte, sa fie testat RT-PCR, prin programul pe care il demaram zilele acestea.

Nu suntem de acord cu formula anuntata public de DSP si anume daca, la triajul epidemiologic un elev tuseste sau are febra acesta sa fie izolat, dus intr-un spital unde asteapta chiar si 2-3 zile rezultatul testului.

Voi propune aceste proiecte in sedinta de consiliu din data de 7 septembrie, astfel incat sa fim pregatiti cu toate cele necesare cand va incepe scoala.

Ii asigur pe toti profesorii si elevii din Bucuresti ca Primaria Capitalei va face toate eforturile astfel incat elevii din toate unitatile de invatamant sa fie in siguranta: am cumparat materiale de protectie pentru personalul medical din cabinetele medicale scolare in valoare de 1 milion de euro si vom achizitiona, daca ni se va solicita ajutorul, masti si materiale de dezinfectie pentru unitatile de invatamant care nu au fonduri sa asigure toate aceste materiale!

Totodata, putem asigura, unde este nevoie, tablete pentru copiii fara posibilitati si pentru care primariile de sector sau scolile nu mai au bani sa cumpere.

Directorul ASSMB, Turkes Ablachim: "Triajul epidemiologic va fi organizat in toate institutiile de învățământ! Toate cabinetele școlare au beneficiat de tot ce este necesar pentru începerea anului: măști si dezinfectante in valoare de 400.000 de euro si aparate dezinfectie si lămpi de sterilizare pentru toate cabinetele stomatologice - in valoare de 350.000 de euro. In ceea ce priveste testarea elevilor si profesorilor avem experiența de la celelalte programe de testare pe care le derulam, si astfel nu ne vom aglomera, programarile urmand a fi facute tinandu-se cont de prioritati.

Reamintesc faptul ca in prezent, ASSMB are in administrare 451 de cabinete medicale si 157 de cabinete stomatologice. Am preluat, in 2017, aceasta retea de cabinete de medicina scolara cu deficit de 30%, iar intre timp am marit numarul de posturi din cabinete, am organizat concursuri iar acum suntem in curs de angajare a 21 de medici si 55 asistente medicale astfel încât să fie acoperite toate posturile vacante din cabinetele de medicina școlara.

Primarii de sector au dat asigurari ca au dezinfectanti, termoscannere si stocuri suficiente de masti pentru elevi, profesori si personalul auxiliar din unitatile de invatamant si ca asteapta reglementarile Ministerului Educatiei pentru a lua toate masurile de siguranta necesare”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.