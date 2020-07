Firea: "Daca ministrul Sanatatii este depasit de situatie, de ce nu demisioneaza?"

Primarul general Gabriela Firea afirma ca municipiul Bucuresti nu este focar de coronavirus, in ultimele cinci luni fiind internati in spitalele COVID 4.260 de pacienti, iar in prezent fiind 600 de pacienti internati in sase spitale COVID si suport. "Daca ministrul Sanatatii este depasit de situatie, de ce nu demisioneaza?", a scris Firea pe Facebook.