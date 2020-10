Firea, despre biroul de senator prezentat inainte de alegeri: E un birou in care voi avea audiente si am spus in cazul in care vom trece cu bine peste aceste alegeri

Gabriela Firea a clarificat postarea prin care anunta ca si-a preluat biroul de senator si a explicat ca se referea la un birou unde va primi bucurestenii in audienta, insa daca "vom trece cu bine peste aceste alegeri". Ea a reamintit ca a candidat pentru Primaria Capitalei prima oara din postura de senator si a precizat ca biroul respectiv este undeva in Bucuresti, nu in Palatul Parlamentului.