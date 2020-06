Firea, despre preluarea spitalelor de catre Ministerul Sanatatii: Este o decizie incorecta fata de pacienti

Primarul general, Gabriela Firea, a comentat, joi, intentia minisrului Sanatatii, Nelu Tataru, de preluare a spitalelor de sub coordonarea autoritatilor locale, afirmand ca "este o decizie incorecta in primul rand fata de pacienti". Firea a declarat ca si acum actul medical in spitale este coordonat de Ministerul Sanatatii si sustine ca autoritatile locale nu pot numi manageri de spitale.