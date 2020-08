Firea dupa Congresul PSD - 'S-a vorbit cu subintelesuri intre noi, nu cu intelesuri; ieșeam din zece in zece minute la baie ca sa nu ne asumam raspunderea'.

Gaberiela Firea a explicat la final de congres PSD cum era atmosfera înainte în partid şi a explicat că se fuge de asumarea răspunderii.

"S-a vorbit mai mult cu subînţelesuri între noi și nu cu înțelesuri. Când ajungeam în for statutar puneam capul în jos precum ghiocelul, ieșeam din zece zece minute la toaleta, tocmai ca sa nu ne asumăm răspunderea.

Nu ne consideram șefii partidului si nicidecum superiorii colegilor noștri. ei ne+au ales si noi ii vom reprezenta", spune Firea.

Citește și: CAB îl LOVEȘTE în plin pe Liviu Dragnea - Încarcerea sa este una perfect legală iar el rămâne în spatele gratiilor

"Formațiunea noastră politică e prietenoasă cu cei ce vor să vina si sa lucreze cu noi. E alcătuita din reprezentanți din întreaga țară și cu persoane din toate profesiile.

Pentru mine și colegii mei a fi politician înseamnă sa știi sa dăruiești, sa știi sa te sacrifici, nu ca un slogan, iar toată activitatea tat sa fie dedicată integral cetățeanului.

S-a vorbit de rebranding și alte chestiuni. Revoluția sta in noi, in fiecare cetățean si fiecare om, iar dacă noi ne vom face treaba asta înseamnă ca am făcut un pas important pentru ca romanii sa nu mai considere politica în sens negativ", a mai explicat Firea.