Firea, dupa intrarea in faliment a RADET - Bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura, la parametri optimi

Primăria Capitalei anunță, după ce Tribunalul București a decis intrarea în faliment a RADET, că întreaga activitatea va fi a fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica, iar bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura, la parametri optimi

"Avand in vedere faptul ca Tribunalul Bucuresti a decis astazi intrarea in faliment a RADET, Primaria Municipiului Bucuresti ii asigura pe bucuresteni ca nu vor avea de suferit de pe urma acestei decizii, pentru ca intreaga activitate a RADET va fi preluata, in cel mai scurt timp, de Compania Municipala Termoenergetica", transmite PMB.

”Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi! Decizia de astazi a instantei nu are consecinte asupra continuitatii furnizarii agentului termic catre populatie pentru ca am luat din timp masurile necesare astfel incat bucurestenii sa nu fie afectati. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice.

Mai mult decat atat, doresc sa ii anunt pe salariatii RADET ca nu vor resimti nici ei aceasta schimbare, nu se vor face disponibilizari, ci intregul personal angajat va fi preluat de noul operator.

Subliniez inca o data ca falimentul RADET nu inseamna intreruperea furnizarii agentului termic catre populatie, asa cum deja se vehiculeaza in mod eronat in spatiul public. Noua companie va prelua toate aceste servicii si va continua investitiile in modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administratiile anterioare”, a declarat Gabriela Firea.