Firea - La Arena Nationala prioritate au competitiile sportive, gazonul e asigurat prin contract sa fie in stare perfecta

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că pe Arena Naţională au prioritate competiţiile sportive, în special meciurile de fotbal, precizând că şi atunci când au loc concerte gazonul e asigurat prin contract să fie în stare perfectă la următoarea partidă pe care o găzduieşte. "Prioritate au competiţiile sportive, sub nicio formă nu dorim să le punem în pericol. Dar sunt şi solicitări care merită să fie analizate pentru organizarea de mari concerte. Gazonul se schimbă sau se îmbunătăţeşte de câte ori este nevoie pentru că avem acest contract pe 4 ani. Nu avem de ce să ne fie teamă că rămânem fără compania specializată în schimbarea şi mentenanţa gazonului. Până acum erau aceste riscuri pentru că era un contract vechi. Noi avem asigurate prin contract toate condiţiile prin care compania şi le-a asumat, astfel încât gazonul de pe Arena Naţională să fie în perfectă stare pentru toate meciurile. Gazonul este acum într-o stare perfectă pentru a găzdui meciuri de fotbal. Eu fac tot posibilul să vin la meciul România - Spania. Oricum cu inima sunt întotdeauna alături de echipa naţională. Dacă nu ajung, am fani înrăiţi acasă şi televizorul va fi pe postul care va transmite meciul", a spus Firea, care a vizitat, joi, noul gazon al Arenei Naţionale. Aceasta a menţionat că pentru un concert Primăria primeşte 28.000 de euro, dar organizatorul achită şi repararea sau înlocuirea gazonului în cazul în care acesta are de suferit. "Depinde de la caz la caz, dacă e un concert umanitar Arena Naţională este oferită gratuit, dacă Primăria Capitalei este partener se stabileşte o reducere, iar dacă nu suntem parteneri, cum a fost cazul trupei Metallica, chiria a fost de până în 30.000 de euro, mai exact 28.000 de euro. Acest preţ a fost stabilit după ce am consultat care sunt tarifele practicate pe plan european, unde sunt între 25 şi 35.000 de euro. Merită să avem aceste concerte aici pentru că bucureştenii au nevoie de toate tipurile de evenimente, iar cât timp nu afectăm calendarul competiţional nu văd de ce nu am face şi noi ca marile oraşe din Europa. Iar în afară de acest tarif, în contract, ca şi plată, este prevăzut ca organizatorul concertului să suporte cheltuielile în cazul în care gazonul are de suferit. De exemplu, pentru concertul Ed Sheeran s-a plătit suma de 60.000 de euro, tocmai pentru că a cuprins atât chiria, cât şi înlocuirea anumitor părţi a gazonului. Deci nu au fost costuri suportate din bugetul Primăriei Capitalei", a precizat Gabriela Firea. Primăria a alocat deja 2 milioane de euro pentru a îndeplini condiiţile UEFA în vederea organizării EURO 2020 la Bucureşti. "Suntem în pregătire pentru Campionatul European de anul viitor, când Bucureştiul este unul dintre cele 12 oraşe gazdă. Primăria Capitalei are deja alocat un buget de 2 milioane de euro pentru tot ceea ce ne-a solitat UEFA să realizăm în vederea desfăşurării în bune condiţii a acestei competiţii", a explicat ea. Consilierul primarului general, Marius Coaje, a declarat că lucrările la Arena Naţională pentru EURO 2020 sunt în grafic: "Primăria Capitalei şi-a asumat în urmă cu câţiva ani organizarea Campionatul European din 2020. Avem mai multe cerinţe din partea UEFA, iar până în momentul de faţă am făcut tot ce a ţinut de noi, suntem în grafic cu toate aceste lucrări. În perioada următoare se vor face anumite achiziţii, vorbim de copertine, scaune şi alte lucruri pentru că întreg stadionul va intra anul viitor într-un proces de reabilitare, ca să îi spune aşa, pentru ca totul să fie perfect pentru EURO 2020. Ne ocupăm totodată şi de zonele adiacente, de bulevardele Chişinău şi Basarabia, sunt investiţii ale Primăriei Capitalei pentru acest eveniment". Corina Dumitrescu, director general al Direcţiei de Investiţii din cadrul Primăriei Capitalei, a afirmat că societatea care a montat noul gazon se va ocupa de administrarea acestuia în cei 4 ani de contract. "A fost o procedură de licitaţie deschisă, iar în urma acestei proceduri s-a prezentat societatea SC Sports Fields SRL. Aceasta a fost declarată câştigătoare în urma evaluării, iar contractul semnat în luna august e valabil 4 ani. În cadrul contractului mai achiziţionăm şi anumite softuri şi anumite ventilatoare care vor asigura aerisirea la nivelul solului. De asemenea, vom achiziţiona o folie protectoare pentru iarnă. Apoi este vorba şi de întreţinerea lunară care presupune multe substanţe, erbicidare, fertilizare şi aşa mai departe, toate asigurate de furnizor", a menţionat Corina Dumitrescu. La rândul său, Stelian Dia, director general al Sports Fields, societate care a schimbat gazonul Arenei Naţionale, a precizat că acesta nu poate rezista mai mult de 1 an în cele mai bune condiţii. "Acest gazon este la standardele UEFA, nu vom avea probleme cu stabilitatea lui, se poate juca şi mâine dacă e cazul. E un gazon de calitate cu o grosime de 3 cm care ne dă siguranţa că nu se poate întâmpla nimic rău precum situaţia de la inaugurarea Arenei Naţionale. Totul e pregătit sub monitorizarea UEFA. Am reuşit să îl montăm în 5 zile, ceea ce e foarte bine. Nu există o garanţie, dar este 100% gazon natural, iar noi, prin mentenanţă, facem totul ca gazonul să se prezinte foarte bine la fiecare meci. Durata gazonului depinde de uzură, dar în mod normal, ţinând cont de microclimatul specific de pe Arena Naţională, un gazon aici nu poate să reziste mai mult de 1 an", a spus Stelian Dia. Gazonul montat zilele trecute pe Arena Naţională a fost adus din Ungaria şi este recomandat de experţii UEFA. Compania SC Sports Fields angajată de Primăria Capitalei este aceeaşi care a montat gazonul pe Arena Naţională şi în 2012 înaintea finalei Europa League Atletico Madrid - Athletic Bilbao (3-0). Gazonul Arenei Naţionale a fost deteriorat în urma concertelor din ultima perioadă, iar Primăria Capitalei a decis înlocuirea acestuia. Primul meci pe noul gazon este programat la 5 septembrie, de la ora 21:45, echipa naţională de fotbal a României întâlnind selecţionata Spaniei, în cadrul preliminariilor EURO 2020.