Firea, la CEX PSD: Am reușit ce se spunea ca este imposibil - Dancila in turul 2

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti, la sosirea la sedinta CEX PSD, ca primul tur al alegerilor prezidentiale a fost un succes pentru partid si nu trebuie sa se joace cu mandatele pe masa.

„E un succes. La Bucuresti am avut 10.000 de voturi in plus fata de europarlamentare. Partidele care fac opozitie au scazut. Sunt convinsa ca in aceste doua saptamani vom munci in continuare si vom scoate un scor foarte bun. Oricum sunt interimar, pot fi promovata sau schimbata oricum, dar nu e cazul sa ne punem mandatul pe masa. Impreuna am reusit sa facem ce spunea ca este imposibil: Dancila in turul 2. Deci sa ne bucuram de succes, nu sa ne depunem mandatele. Cum sa fie o problema candidatul daca a intrat in turul 2? Parca am fi iesit pe locul 4, asa ma intrebati. S-a dorit mult ca PSD sa nu mai fie de 40. Iata, s-a reusit”, a zis Firea.

