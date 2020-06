Firea: Ministerul Sanatatii trebuie sa ia decizia ca persoanele asimptomatice sa fie lasate acasa sau mutate la un hotel

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este de părere că Ministerul Sănătăţii ar trebui să ia decizia ca persoanele asimptomatice infectate cu SARS-CoV-2 să nu mai fie ţinute în spital, ci să fie lăsate acasă sau la un hotel din apropierea spitalului, unde să fie monitorizate de personalul medical. "Ne uităm cu toţii ce se întâmplă în întreaga lume. Toţi se adaptează situaţiei pe care o depăşim. Nimeni nu a rămas încremenit în proiectul iniţial de pandemie, din luna martie. Doar noi am rămas cu spitale blocate, de asemenea, cu spitale COVID declarate a fi în linia întâi, în linia a doua, dar care îşi ţin propriii pacienţi la poartă, cum este situaţia Spitalului Colentina", a declarat Gabriela Firea luni seară la România TV. Firea a spus că, aşa cum relatează presa europeană, în alte ţări, persoanele asimptomatice, care sunt cam o treime din totalul celor infectate, sunt lăsate acasă sau sunt cazate la un hotel în proximitatea spitalului, ceea ce ar trebui să se întâmple şi la noi. "Nu este nevoie să ocupăm, practic, să colmatăm, cum se spune, toate spitalele de boli infecţioase, pentru că ele sunt din linia întâi şi nici chiar cele din faza a doua, cu pacienţi care nu au absolut niciun simptom. Pot să stea acasă, ca în întreaga Europă, sub monitorizarea medicului de familie sau, ceea ce am propus eu ca variantă, să spunem medie, un hotel din apropierea spitalului care poate să preia aceste persoane. (...) Cred că Ministerul Sănătăţii trebuie să ia decizia, dar rapid, pur şi simplu, pentru că tărăgănează de două săptămâni această decizie care a fost luată deja în întreaga Europă - persoanele asimptomatice să nu mai fie ţinute în spitale alături de persoanele cu simptome, unele dintre ele mai dificile şi să fie lăsate ori acasă, cu legătură, repet, cu medicul de familie sau mutate într-un hotel în proximitatea spitalului respectiv, astfel încât cadrele medicale să se poată deplasa cu uşurinţă să monitorizeze situaţia acelor persoane asimtopatice", a precizat Gabriela Firea. Edilul-şef a mai afirmat că s-au primit mai multe telefoane şi petiţii la Primăria Capitalei de la instituţii şi companii din Bucureşti care au câte un angajat internat, confirmat cu COVID-19 şi Direcţia de Sănătate Publică nu face anchetele epidemiologice în aceste cazuri, ajungându-se la situaţia în care fabrici şi societăţi comerciale sunt închise din cauza unei singure persoane bolnave. AGERPRES/(AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)