Firea: Motiunea nu este un moft. Lucrurile au fost scapate de sub control. Imi doresc un Guvern de oameni competenti

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a declarat ca Guvernul a scapat lucrurile de sub control si, in acest context "motiunea de cenzura nu este un moft". Ea a adaugat ca, in cazul in care Ludovic Orban si-a fi dorit sa isi salveze scaunul de la Palatul Victoria, atunci ar fi trebuit sa vina sa spuna - "da, au fost greseli".