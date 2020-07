Firea: Nu mai candidez la PMB daca pe flancul de centru-stanga e un candidat mai bun decat mine

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că nu mai candidează la Primăria Capitalei dacă pe flancul de centru-stânga este un candidat mai bun decât ea, însă a menţionat că, din toate studiile de până în prezent, ea şi preşedintele Klaus Iohannis se situează pe primele locuri în încrederea românilor. "În această seară, în faţa dumneavoastră, anunţ că nu mai candidez la Primăria Capitalei dacă pe flancul de centru şi centru-stânga domnii despre care vorbim în această seară au un procentaj mult mai are decât mine, dar din toate studiile pe care le avem până în acest moment, realizate cu toate casele de sondare a opiniei publice, eu şi preşedintele României, Klaus Iohannis, de patru ani suntem pe rând ori numărul 1 ori numărul 2 în încrederea populaţiei, deci în încrederea românilor. Nu avea ce să se schimbe în ultima săptămână. (...) Eu nu mă ţin de scaun, nu m-am născut primar general. (...) Dacă PSD sau o alianţă formată din partide de stânga şi centru-stânga au un candidat mai bun decât mine, în sensul de validare a publicului din municipiul Bucureşti, eu nu mă ţin de scaun", a spus Firea, marţi, la Antena 3. Ea a menţionat că nu este "niciun fel de ameninţare voalată". "Nu e niciun fel de şantaj politic şi nici nu aş vrea să se speculeze că Gabriela Firea este supărată pe PSD că nu a negociat destul de bine cu Victor Ponta şi iată acum în ce situaţie suntem să ne duelăm între noi şi pasămite voi candida independent. (...) Nu, eu spun foarte clar, eu sunt un om de echipă. Dacă echipa noastră de stânga şi centru-stânga găseşte un candidat mai valabil decât mine (...), eu îi strâng mâna, îi fac şi campanie (...), îl ajut şi să meargă în faţa electoratului, dar a ne face de râs, practic, în faţa alegătorilor venind cu 2-3-4-5 formule cu trei luni înainte de alegeri, cu o lună înainte de depunerea candidaturilor (...) nu cred că arată seriozitate", a declarat Firea. Întrebată dacă a avut o discuţie cu preşedintele Pro România, Victor Ponta, pe acest subiect, ea a răspuns că a vorbit cu acesta marţi. "Am avut chiar şi astăzi o discuţie, şi anume, aceea că mi-a spus că afirmaţia potrivit căreia ar fi solicitat un număr foarte mare de parlamentari, anume 40 de parlamentari pentru Pro România pe listele PSD, nu e adevărată şi că lucrurile nu au stat chiar aşa. Practic, eu am înţeles că aceste negocieri nu pot fi considerate finale şi (...) în continuare avem valori comune, avem proiecte comune, putem să ne prezentăm în faţa românilor ca nişte oameni foarte serioşi, profesionişti, buni de muncă şi care-şi spală rufele în familie, şi nu în exterior, pentru că, de fapt, eu din ziua de ieri cu această supărare am rămas. Orice s-ar fi întâmplat şi orice problemă ar fi apărut (...) trebuie discutat între noi şi trebuie să găsim soluţii. Dacă fiecare pune mai presus ambiţia sa, cariera sa politică şi calcă pe cadavre şi calcă pe capul celuilalt, asta nu înseamnă că va avea un drum bun nici în viaţă şi nici în politică", a spus Gabriela Firea. În opinia sa, în prezent, echipa social-democrată are nevoie să se modernizeze, să scoată în faţă oameni de valoare. "Ce se întâmplă (...)? Fiecare e prin ţară, prin teritoriu, se pregăteşte pentru propria campanie la alegerile locale şi la Bucureşti e Circul Globus. (...) Sper ca în zilele următoare totuşi să găsim o cale de comunicare şi să mergem în faţa bucureştenilor cu o alianţă", a afirmat Firea. Referitor la Victor Ponta, ea a spus că PSD i-a dat totul din punct de vedere politic. "Un partid care ţi-a dat totul din punct de vedere politic (...), preşedinte de partid, prim-ministru, candidatura la prezidenţiale (...) şi pe urmă tot cu bonusul de la PSD s-a mers către o altă formaţiune politică, de mai mici dimensiuni, dar activând tot în zona de centru-stânga... (...) Nu ai cum să arunci cu pietre spre locul de unde ai pornit. (...) Nu vreau să le dau crezare celor care afirmă că domnul preşedinte (interimar al PSD n.r.) Ciolacu nu a luptat suficient de mult pentru alianţa din Capitală. Merg pe onestitatea domnului Ciolacu şi cred că a făcut tot ceea ce ţinea de domnia sa, dar poate că anumite solicitări - să spunem - erau ceva exagerat şi tocmai de aceea sunt absolut convinsă că vom găsi un limbaj politic comun în perioada următoare, astfel încât să ne prezentăm împreună în faţa electoratului", a adăugat Gabriela Firea. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Preda)