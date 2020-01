Firea se lauda cu calitatea excelenta a aerului din Bucuresti din ziua de ... 31 decembrie

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat date din care rezulta ca la sfarsitul lui 2019 indicele calitatii aerului in Bucuresti era "Excelent", in replica la criticile ministrului Mediului, Costel Alexe, despre care spune ca minte, are obrazul gros si este incompetent, numindu-l "Ministrul - Otrava".