Firea spune ca Primaria ar putea "iesi pe bursa", daca nu se intelege cu ELCEN! Ce inseamna si de ce e imposibil

Gabriela Firea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa ca - in cazul in care ELCEN vrea sa isi vand productia de energie termica in Honolulu - Primaria ar putea "iesi pe bursa" pentru a-si cumpara ceea ce ii trebuie pentru a asigura incalzirea centralizata, in Capitala. Desi suna bine, acest lucru e practic imposibil.