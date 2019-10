Firea sustine in continuare ca terenul pe care Asociatia "Daruieste Viata" construieste spitalul apartine Primariei Capitale

Primarul general Gabriela Firea sustine in continuare ca terenul pe care se construieste un spital de catre Asociatia "Daruieste Viata" apartine Primariei Capitalei, fiind trecut din proprietatea statului in cea a Primariei printr-o hotarare de guvern. "Nu numai ca nu am blocat acest proiect, l-am sustinut in ultimii doi ani de zile", spune Firea.