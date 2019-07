Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep la seniori: Era foarte anxioasa

Simona Halep (7 WTA) a cucerit, sâmbătă, turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a trecut în finală de Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2. Cu acest prilej, Firicel Tomai a rememorat începutul carierei româncei în tenis, relateaza mediafax.

Primul antrenor al Simonei Halep la seniori a povestit, duminică dimineaţă, la DigiSport, un moment de cumpănă din viaţa sportivei care, la 27 de ani, a câştigat deja două titluri de Mare Şlem. Firicel Tomai a explicat cum a cunoscut-o pe Halep şi cum a trebuit să o convingă se se opereze pentru a scăpa de durerile apăsătoare pe care le resimţea.

"Am cunoscut-o în august 2008, când juca la un centru naţional. Juca foarte bine, era un turneu de 10.000 de dolari. Am întrebat-o dacă e cumva favorita turneului, a zis că nu e. A câştigat turneul, iar la o lună am început să lucrăm. Simona a semnat cu o firmă de management, era şi doamna Ruzici acolo.

Era locul 500, jucase câteva turnee de 5000 de dolari, unde luase câteva puncte. Am fost la Constanţa 10 zile să ne pregătim şi acolo a luat-o o durere de picior. A avut primele probleme cu acea hernie de disc. Am venit la Bucureşti şi a făcut nişte analize. Doctorul a vrut să o trimită la Berlin să se opereze, părinţii nu au fost de acord.

După o lună de zile am vorbit cu doctorul Irimia să mergem la dânsul, care l-a făcut bine pe Hănescu cu spatele. A făcut o recuperare complexă, s-a operat, şi n-a mai avut probleme până anul trecut.

Simona era foarte anxioasă, foarte preocupată, părinţii nu ştiau încotro s-o ia. Se gândeau că ai interesul să păcăleşti sportivul. După un an de zile, în 2009, la Marsilia, i-am spus că dacă îşi rezolvă problemele cu boost-ul (n. red. - moralul), poate juca un tenis deosebit. Atunci s-a hotorât să se opereze, iar în 10 zile a făcut-o", a declarat Tomai, pentru sursa citată.

Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 şi a câştigat turneul de la Wimbledon, acesta fiind cel de-al doilea titlu de Mare Şlem obţinut de româncă, după cel de la Roland Garros, din 2018.

Finala feminină a durat doar 55 de minute.

Simona Halep este prima sportivă din România care câştigă turneul de mare prestigiu de la Wimbledon.