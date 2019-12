Firmele de dezinsectie si deratizare, in atentia Politiei Romane

Polițiștii desfășoară, sub coordonarea de specialitate a Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, la nivel național, o acțiune pentru prevenirea și sancționarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul produselor de protecție a plantelor și al substanțelor utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare.Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și verificarea tuturor aspectelor prevăzute și sancționate de legislația incidentă acestor domenii se acționează împreună cu specialiști din componența instituțiilor care, potrivit legii au competență, atribuții legale și expertiză în domeniu (oficii fitosanitare județene, direcțiile județene sanitare - veterinare și pentru siguranța alimentelor, direcțiile județene pentru sănătate publică, inspectorate teritoriale de muncă etc).În perioada 21 noiembrie – 26 decembrie 2019, polițiștii de la arme, explozivi şi substanţe periculoase au efectuat verificări şi controale la 1.968 de agenţi economici înregistraţi/autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu substanțe utilizate pentru igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare (1.399) sau cu produse de protecţie a plantelor (569).În urma activităţilor desfăşurate, au fost constatate 84 de fapte de natură penală, dintre care 47 de infracțini prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 8 sancţionate de art. 359 Cod penal (Traficul de produse sau substanțe toxice) și 14 la Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.Au fost dispuse măsuri de cercetare a 56 de persoane care sunt bănuite că, sub diferite forme, ar fi participat la săvârşirea acestor infracţiuni.Au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, 214 kg. şi 1.062 de litri de produse de protecţie a plantelor, precum și 858,77 kg. și 335,5 de litri de substanțe utilizate în igiena și sănătatea publică, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare.Tot în cadrul acţiunii, pentru alte nereguli constatate, cu pericol social redus, au fost aplicate de către instituțiile participante la acțiune 287 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 508.300 de lei.Astfel de activități au fost desfășurate și în primul trimestru al anului 2019, urmând ca ele să se desfășoară și în perioada următoare.La data de 6 decembrie 2019, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase – Inspectoratul de Poliție Județean Alba, împreună cu reprezentanți ai Direcției Județeane de Sănătate Publică Alba și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, au efectuat verificări la punctul de lucru al unei societăți comerciale din municipiul Blaj.S-a constatat că mai multe produse de protecția plantelor, care erau expuse spre vânzare de către gestionară, aveau termenul de valabilitate expirat. Produsele au fost indisponibilizate, în vederea confiscării.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri, faptă prevăzută şi pedepsită de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța