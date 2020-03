Firmele de telefonie mobila vor face publice datele utilizatorilor care-și parasesc locuințele

Opt dintre operatorii de telefonie mobilă din Europa, printre care Vodafone, Orange şi Telekom, au anunţat că vor colabora cu autorităţile locale furnizând într-o formă anonimizată datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active în reţea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autorităţile vor putea monitoriza mai precis gradul de mobilitate a populaţiei, evaluând eficienţa măsurilor The post Firmele de telefonie mobilă vor face publice datele utilizatorilor care-și părăsesc locuințele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.