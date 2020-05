Firmele pot solicita Certificate de Situatie de Urgenta si in luna mai, daca au pierdut bani in aprilie

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta ca se lucreaza la modificarea Ordinului privind eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta, astfel ca firmele pot solicita Certificate de Situatie de Urgenta si in luna mai, in cazul diminuarii cu minimum 25% a incasarilor sau veniturilor in luna aprilie, raportat la media lunilor ianuarie - februarie 2020.