Firmele straine investesc din ce in ce mai mult in Romania! Cele mai noi statistici

Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primul trimestru din 2019, cu 9,1%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 1.496 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 1.496 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 3,941 milioane dolari, in crestere cu 127,3% fata de perioada ianuarie - martie 2018. Potrivit sursei citate, in intervalul 1991 - 2018, au fost infiintate 221.334 de societati cu participare straina la capital, valoarea totala a capitalului social subscris fiind de peste 63,117 miliarde de dolari. La 31 martie 2019, in Romania se inregistrau 222.830 de ...