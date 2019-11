Fisuri descoperite la aeronavele Boeing 737 NG. TAROM face verificari la cele 4 aeronave pe care le deține

Mai multe companii aeriene, printre care Qantas, Ryanair, Korean Air sau Southwest au reţinut la sol mai multe avioane Boeing 737, diferite modele, după ce au fost descoperite fisuri la un element de construcție, care prinde aripile de fuselaj. Autoritățile aeriene internaționale au recomandat tututror statelor care dețina stfel de avioane să demareze verificări. Tarom The post Fisuri descoperite la aeronavele Boeing 737 NG. TAROM face verificări la cele 4 aeronave pe care le deține appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.