Fitch retrogradeaza Renaull la calificativul BB plus

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a retrogradat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung ale Renault, de la "BBB minus" la "BB plus", transmite Reuters potrivit Agerpres.

Noul rating are asociată o perspectivă "negativă", a precizat agenţia de evaluare, într-un comunicat de presă."Retrogradarea reflectă punctul nostru de vedere că pandemia de COVID-19 va afecta câştigurile şi fluxul de numerar al Renault în 2020. Scenariul actual al Fitch prevede o încetinire semnificativă a economiei globale în trimestrul al doilea, ceea ce va afecta vânzările de noi vehicule în prima jumătate a acestui an. Ne aşteptăm la o revenire a vânzărilor în a doua jumătate a acestui an şi în 2021, dar la un nivel mai mic decât preconizam anterior", a subliniat Fitch Ratings.Agenţia de evaluare adaugă că perspectiva "negativă" asociată ratingului Renault reflectă riscul unei noi deteriorări a profilului de credit al Renault dacă măsurile de izolare şi opririle de producţie care au legătură cu COVID-19 se vor prelungi, afectând şi mai mult operaţiunile şi lichiditatea Renault.Chiar dacă loveşte toţi constructorii auto, pandemia de coronavirus afectează în mod deosebit Renault, având în vedere că 2019 a fost un an dificil pentru proprietarul Dacia. După prăbuşirea fostului director general Carlos Ghosn, constructorul francez a suferit o degradare a performanţelor financiare anul trecut, la fel ca şi partenerul japonez Nissan, ceea ce i-a obligat pe cei doi aliaţi să pregătească un plan drastic de economii în valoare de două miliarde de euro pe trei ani.Guvernul francez, care deţine o participaţie de 15% la Renault, a anunţat că va sprijini marile companii franceze prin orice mijloace necesare şi a evocat chiar şi posibilitatea naţionalizărilor, însă până acum nu a luat nicio măsură concretă şi nici nu a precizat care sunt firmele vizate.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană. Automobile Dacia a întrerupt producţia la uzinele din Mioveni, până pe data de 5 aprilie, în contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajaţi sunt în şomaj tehnic.