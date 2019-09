Fiul afaceristului din Gorj care a sarit in cap intr-o piscina a murit dupa o saptamana de la incident

Bogdan Virtanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Virtanu, tanarul de 27 de ani care s-a aruncat acum o saptamana intr-o piscina aproape goala, a murit duminica noaptea la un spital din Bucuresti. Incidentul a avut loc la piscina de la Casa Danielescu din Targu Jiu, la finalul unei nunti. Mai multi nuntasi au sarit in piscina spre dimineata, dar Bogdan a sarit in cap, intr-o parte a piscinei unde apa era mica. Tanarul plecase spre casa, dar a fost strigat de prieteni sa revina la piscina, asa cum se intelesesera de cu seara. S-a intors si fara sa stie ca piscina e mai mult goala, a sarit in cap. Intamplare groaznica la Gorj! Fiul unui afacerist s-a aruncat, in cap, in piscina goala! Care e starea lui de sanatate Transferat la Spitalul Bagdasar ...