Fiul cu adevarat risipitor: Catalin Botezatu are doua case pline cu haine! “Multe sunt cu eticheta. Nu mai stiu de unde le-am luat”

Imaginea este atat de importanta pentru Catalin Botezatu, incat investitia cea mai mare a designerului este in... el insusi. Haine, incaltaminte, bijuterii, ochelari, de toate-si cumpara fara numar! Dovada: le-a pierdut sirul si, cu mici exceptii, nu mai stie ce are prin dressinguri.

Da, ati citit bine, dressinguri. Catalin are doua case transformate in niste sifoniere imense, in care sunt aliniate costume, camasi, pantaloni si bluze, paltoane si geci, tricouri si pantofi. Si toate, evident, de firma si de mare pret.

Tot in cele doua case, in casete speciale sunt stocate bijuteriile de peste 100.000 de euro ale creatorului de moda, dar si ceasurile lui pretioase, iar pe niste mese lungi, pentru a-i fi la indemana, stau insirate cateva sute de perechi de ochelari.

A pierdut sirul hainelor

Cum se descurca Bote in colectia asta uriasa de haine si accesorii de lux, suficiente cat sa umple doua magazine mari si sa starneasca invidia chiar si celor mai cochete femei? Ei bine, adevarul e ca nu se descurca… Designerul a recunoscut pentru Libertatea ca a pierdut sirul hainelor sale!

”Am doua case tip garderoba. Multe haine sunt cu eticheta, nici nu mai stiu de ele, de pe unde le-am luat sau ca exista in dressingul meu…”, ne-a marturisit Bote.



