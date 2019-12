Fiul disidentului Ursu i-a dat o scrisoare lui Iohannis: Eroii sunt ucisi in fiecare decembrie

Fiul disidentului Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, i-a inmanat, duminica, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis. In cadrul documentului acesta scrie ca "eroilor care au murit pentru noi in '89 nu li s-a facut dreptate, iar de 30 de ani, ei sunt, in fiecare decembrie, ucisi din nou".