Fiul jandarmului care a murit in tragicul accident din Brasov a implinit un an. Imagini emotionante de la petrecere

Sotia jandarmului care a murit in 2017 intr-un accident de circulatie petrecut in Brasov simte acum un strop de fericire dupa tragedia care i-a lovit familia.

David, baietelul care nu a mai apucat sa isi cunoasca tatal, a implinit recent un an, iar familia i-a organizat o petrecere. Claudia Cioanca i-a transmis si un mesaj emotionant baietelului sau: "La multi ani! Ce pot sa-ti doresc mai mult decat ce a pregatit deja Dumnezeu pentru viata ta, dar stiu ca tot ce a pregatit pentru tine, in spatele oricarui lucru se afla dragostea Sa! Fii binecuvantat! El sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti indeplineasca dorintele.

De ziua ta m-am gandit sa iti daruiesc cel mai dragut cadou din lume, insa am realizat apoi ca acest lucru nu este posibil, pentru ca tu esti cel mai frumos cadou din lume pentru mine. La multi ani! Oamenii iti ureaza multe lucruri. Eu iti urez doar doua: niciodata si intotdeauna. Niciodata trist si intotdeauna fericit."

Va reamintim ca Claudia Cioanca se afla si ea in masina atunci cand s-a produs accidentul, insarcinata fiind, dar si cealalta fiica a lor, in varsta de patru ani. Cele doua au fost ranite si transportate de urgenta la spital. Pentru Florin Cioanca si fetita de trei ani nu s-a mai putut face nimic. In acelasi accident au mai murit doua persoane, dupa ce o soferita a lovit masina lor frontal in timp ce schimba banda de mers. Masina condusa de Florin Cioanca a fost lovita apoi din spate de un alt autovehicul.

