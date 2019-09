Fiul lui Florin Salam iubeste nebuneste. Cine este tanara care i-a furat inima

Florin Salam si cei doi copii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, iubeste cu foc. Baiatul are o relatie de ceva timp cu o adolescenta de seama cu el, iar dragostea pare a fi mare intre cei doi, totul spre bucuria tatalui, care vrea sa-si vada baiatul fericit. Fiul lui Florin Salam, in varsta de 16 ani, a inceput sa simta primii fiori ai dragostei. Adolescentul se iubeste cu o fata de varsta cu el, iar totul pare sa decurga foarte bine intre ei. Cel care le-a prezentat-o prietenilor virtuali pe fata pe care o iubeste a fost chiar Dani Stoian, care a postat o imagine pe retelele sociale cu aceasta. Dani Stoian si iubita lui par a fi in vacanta, in fata unui hotel, acolo unde baiatul o saruta cu patos pe cea care i-a fur ...