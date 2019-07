Fiul lui Leo de la Strehaia, retinut pentru 24 de ore. Acuzatiile sunt grave

fiu Leo de la Strehaia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiul lui Leo de la Strehaia si inca un barbat au fost retinuti, in noaptea de luni spre marti, fiind acuzati de inselaciune. Cei doi, sustinand ca sunt reprezentantii unor firme, au determinat o societate comerciala sa livreze 150 de aparate de aer conditionat, producand un prejudiciu de 300.000 de lei. ”Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, fiind in continuarea cercetarilor in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune, au prins in flagrant 6 persoane, care, dupa ce au indus in eroare reprez ...