Fiul lui Marian Ionescu, de la Direcția 5, prins drogat la volan

Carmin Mihai Ionescu, fiul lui Marian Ionescu, component al trupei „Direcția 5", a fost prins drogat la volan, în dimineața zilei de duminică, 9 august, în jurul orei 00:51, potrivit unui comunicat al Brigăzii de Poliție Rutieră a Capitalei. Acesta a fost oprit în trafic, pentru un control de rutină, în zona Piața Presei Libere, […]