Fiul lui Radu Mazare, despre ce s-a intamplat in avionul cu care fostul primar a fost adus in tara

Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa ce a stat un an si jumatate in Madagascar. Fostul primar al Constantei a fost incarcerat la Rahova, pentru a executa o pedeapsa de noua ani, sentinta fiind definitiva. Mazare a ajuns in tara cu un avion care a facut escala la Paris, unde s-a urcat si fiul sau, Radu. Radu Mazare, reactie dupa ce a fost adus in Romania: Crede oare cineva ca nu o supravietuiesc in puscariile din Romania? Radu Mazare junior a explicat ce s-a intamplat in avion, dar si ca Roxana, concubina lui Mazare, ramasa in insula africana, va depune un document ce va ajunge la premierul malgas. "Nu a fost o experienta foarte placuta, pentru ca nu am putut sa vorbesc cu e ...