Fiul preferat al lui Osama Bin Laden a fost ucis! Donald Trump confirma 

fiu bin laden google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a confirmat sambata moartea lui Hamza Bin Laden, fiul preferat al lui Osama Bin Laden prezentat drept mostenitorul liderului Al-Qaeda, si al carui deces a fost anuntat la sfarsitul lunii iulie de mass-media americane, scrie AFP. "Hamza Bin Laden, inaltul responsabil al Al-Qaeda si fiul lui Osama Bin Laden, a fost ucis in timpul unei operatiuni contra-teroriste condusa de Statele Unite in regiunea Afganistan/Pakistan", a declarat presedintele american intr-un comunicat. In 2011, fortele speciale americane l-au ucis pe Osama Bin Laden in Abbottabad, Pakistan. Bin Laden s-a aflat in spatele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 in care au murit aproape 3.000 de persoane. Pentag ...