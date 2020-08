Fiul unei prezentatoare de la Antena 1 a fost prins DROGAT la volan: In trecut, baiatul o jignise profund

Este unul dintre băieții de bani gata ai României și are probleme grave cu drogurile! Carmin Ionescu, fiul vitreg al Octaviei Geamănu, prezentatoarea jurnalului de știri ”Observator”, de la Antena 1, a fost prins drogat la volan, în București, la o razie a polițiștilor. "Fake bitch And legaly it's my mother" (O curvă prefăcută. Și legal este mama mea") a scris Carmin Ionescu, la mai multe fotografii.

Carmin Ionescu a fost tras pe dreapta și a fost supus drugtestului, ieșind pozitiv la cocaină. Fiul lui Marian Ionescu, liderul formației Direcția 5, a fost dus la INML pentru a i se recolta probe de sânge.

Nu este prima dată când Carmin Ionescu are probleme cu drogurile, el fiind un cunoscut consumator și figurând într-un dosar de VIP-uri la DIICOT.

