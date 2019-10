Fiul unui renumit avocat a fost batut in plina strada. Elevul de liceu astepta troleibuzul pentru a merge acasa

Andrei Kovacs a fost batut in timp ce astepta troleibuzul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiul unui avocat celebru a fost agresat, in plina strada. Tanarul, elev de liceu, a fost acostat de patru indivizi care l-au batut asa grav incat a ajuns la urgente. Incidentul a avut loc joi seara, in centrul Timisoarei, la cativa pasi de Palatul Justitiei. Andrei Kovacs, in varsta de 18 ani, se intorcea acasa si astepta un troleibuz cand asupra sa s-au napustit atacatorii. Acestia, cel mai probabil, intentionau sa il jefuiasca. Baiatul a avut prezenta de spirit, a reactionat, dar tot s-a ales cu contuzii, necesitand cinci zile de ingrijiri medicale. A fost lovit mai ales in zona rinichilor. Cazul este in atentia Politiei. Din pacate, arata tatal acestuia, ast ...