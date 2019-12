Fiul Vioricai Dancila, mesaj uluitor pentru mama sa: Esti cea mai…..

Viorica Dancila

Fostul premier Viorica Dancila a implinit, luni, 56 de ani. Fiul ei a avut un mesaj emotionant pentru mama lui.

”La multi ani celei mai dulci mame din intreaga lume! Te iubesc!”, a fost mesajul fiului ei.

Viorica Dancila a primit o lovitura usturatoare in PSD chiar de ziua ei: organizatia de femei, la sefia careia urma sa fie aleasa fostul premier, nu va mai organiza alegeri pana la Congres, asa cum se discutase in ultimul CEX.

Decizia de ultima ora a fost luata in PSD chiar in ziua in care Viorica Dancila implineste 56 de ani, spun surse din partid. PSD-istii spun ca au luat decizia pentru a nu ‘perturba’ Congresul de la finalul lui februarie. De asemenea, nici la organizatia de seniori a PSD si nici la tineret nu se vor face alegeri. Alegerile la sefia organizatiei de femei PSD ar fi trebuit sa aiba loc la finalul lunii ianuarie, asa cum s-a stabilit la cel mai recent CEX PSD, scrie stiripesurse.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.