Fiul vitreg al Gabrielei Firea o uraste crunt! Gestul facut in ziua mortii sotului

Gabriela Vranceanu Firea

Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, are un fiu vitreg cu care nu se intelege deloc.

Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar 8 luni mai tarziu Gabriela Firea s-a recasatorit, cu primarul localitatii Voluntari, Florentin Pandele. Cu acesta din urma are doi baieti, pe David Petru si pe Zian.

Gabriela Firea are un fiu vitreg, Razvan Firea, un tip nonconformist, rezultat al mariajului dintre Rasvan Firea si Carmen, unul dintre cele mai apreciate modele ale anilor 1980 si prima sotie a raposatului Rasvan Firea.

Baiatul a ajuns sa nu o mai suporte pe mama lui vitrega.

Detalii despre relatia lor a dat chiar Carmen, mama baiatului vitreg al Gabrielei Firea.

Totul a pornit chiar din a doua zi dupa ce a avut loc inmormantarea tatalui sau. Actualul primar al Capitalei l-ar fi mintit pe fiul ei vitreg in legatura cu ora inmormantarii, astfel ca el nu a putut fi prezsent la funeraliile tatalui sau.

„Eu si fiul meu am aflat de la prieteni ca Rasvan a murit, pentru ca primeam telefoane de condoleante. Gabriela nu m-a sunat nici pe mine si nici macar pe fiul meu, Razvan…

Ne-a spus ca inmormantarea va fi la ora 13:00, cand am ajuns, funeraliile se incheiasera de cel putin o ora. Noi nu am putut sa-l conducem pe ultimul drum si l-am gasit deja inhumat”, explica Carmen, fosta sotie a lui Rasvan Firea, scrie libertatea.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.