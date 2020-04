Fizicienii de la CERN au facut un prototip de ventilator pentru pacientii in stare mai putin grava

O echipa de fizicieni si ingineri ai Laboratorului European pentru Fizica Particulelor Elementare (CERN) a dezvoltat un prototip de ventilator pentru respiratie asistata, care ar putea fi utilizat pentru pacientii ce prezinta forme mai putin grave de coronavirus sau care se afla in etapa de remisie a bolii si sa fie astfel eliberate in spitale aparate pentru ventilatie mecanica necesare pacientilor in stare mult mai grava.