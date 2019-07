Flavia Apostol, prezentatoarea anorexica, s-a casatorit! Imagini de la nunta fabuloasa

In urma cu cativa ani, Flavia Apostol cantarea doar 35 de kilograme si era considerata anorexica. In prezent, insa, s-a mai ingrasat putin si este fericita in bratele unui tanar chipes cu care s-a si casatorit.

Problemele de nutritie au trecut, iar Flavia Apostol a luat in greutate, dupa ce ajunsese sa aiba sub 40 de kilograme si putea oricand muri. Ea se bucura in prezent de o adevarata poveste de dragoste, alaturi de sotul ei, cei doi s-au casatorit de curand, mai exact in weekend-ul care tocmai s-a incheiat.

Au fost emotii din plin in acest sfarsit de saptamana pentru ”cea mai cunoscuta anorexica din Romania”, Flavia Apostol, care a spus DA si si-a unit destinul cu alesul inimii sale. Flavia Apostol a devenit doamna Stoicescu.

Prezentatoarea a radiat de frumusete si de fericire in ziua cea mare si a aratat asemenea unei papusi. Alaturi de sotul ei, un tanar chipes, Flavia Apostol parea ca se simte excelent, iar pe chipul celor doi se citeau emotiile de fericire si multumirea, ei parand extrem de indragostiti.

