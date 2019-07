Flavia Mihasan surprinde cu o schimbare de stil: "Am reusit in sfarsit!"

flavia mihasan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Flavia Mihasan traverseaza una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei. Vedeta a nascut in urma cu o luna un baietel perfect sanatos, iar de atunci universul ei s-a schimbat la 180 de grade. Si cum mamicile au destul de putin timp pentru rasfat, Flavia Mihasan a profitat de cele cateva ore libere si a mers la salon. Vedeta si-a schimbat look-ul, optand pentru o nuanta mai dechisa de blond, ce ii vine de minune. De remarcat este si silueta impecabila a Flaviei Mihasan, care si-a revenit extrem de rapid dupa ce a nascut. "Am reusit in sfarsit sa ma vopsesc! #NewMum", a scris Flavia Mihasan, pe Instagram. Problema cu care se confrunta Flavia dupa nastere: "Vrei sa t ...