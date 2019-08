Flavius Stoican, antrenor Petrolul Ploiești: 'Younes Hamza ar fi dispus la negocieri'

Petrolul Ploiești, echipă din liga secundă a României, este interesată să-l readucă la echipă pe atacantul Hamza Younes, care a mai evoluat la formația prahovenă în perioada 2012-2014, anunță MEDIAFAX.

Antrenorul Flavius Stoican spune că mai are nevoie de întăriri pentru ca obiectivul promovării să poată fi îndeplinit, iar la ultima conferinţă de presă, cea susţinută înaintea meciului cu Farul, care are loc tocmai luni seară, de la ora 18:00, a spus că are în vedere câţiva jucători. Unul dintre aceştia este Younes Hamza (33 de ani), atacant tunisian care a impresionat la Ploieşti.

„Suntem în continuare deschişi să analizăm fiecare jucător care ne este propus. Suntem atenţi, pentru că nu vreau să avem doar cantitate. Am o echipă care formează într-adevăr un grup. Am încredere în toţi jucătorii. Este o rotaţie, fiecăruia o să-i vină rândul. De aceea, un program aglomerat nu este o problemă pentru mine.

Suntem în căutări. Concret ne-am uitat către Younes Hamza, a făcut performanţă aici. Este un jucător care a reuşit lucruri frumoase. Este sub contract cu Aris Salonic şi am auzit că ar fi dispus la negocieri. Ar dori să vină acasă. Dar să vedem din punct de vedere financiar, pentru că el câştigă foarte mult acolo”, a spus Flavius Stoican, vineri.

Hamza impresiona fotbalul românesc cu evoluţiile sale de la Petrolul, în 2012. Randamentul atacantului a fost remarcat şi de finanțatorul FCSB, Gigi Becali, care declara, în dese rânduri, că este interesat de serviciile fotbalistului. Mutarea nu s-a materializat, iar Hamza a părăsit România pentru a juca în Bulgaria.

Hamza Younes a evoluat la Petrolul doi ani, în trei sezoane, între 2012 şi 2014, perioadă în care a marcat 37 de goluri în 64 de meciuri. În această perioadă şi-a cunoscut şi viitoarea soţie, o româncă.

După ce a plecat de la Petrolul, tunisianul a jucat la Botev Plovdiv, Ludogorets (ambele din Bulgaria), Tractor Sazi (Iran), Xanthi (Grecia), BB Erzurumspor (Turcia), Al Ahli (Qatar) şi Aris Salonic (Grecia).