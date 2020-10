Florentin Pandele: De ce trebuie tu, Cristian Tudor Popescu, torționar verbal, sinistru, veninos, sa sadești ura și dezbinare?

Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, a reacționat dur, vineri seară, la Antena 3, după afirmațiile făcute în ultimele zile de publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) la adresa reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române.

„L-am ascultat pe tortionarul verbal care ne numeste 'vite' pe noi, pe credinciosi, Vorbeste cu atata ura, e violent verbal fata de toata lumea si mai ales fata de cei care cred in Dumnezeu si in Evanghelie. In fond, ce-a spus Patriarhul? A spus un adevar.

Ei spun ca sunt progresisti, ca vin cu alta politica. Mai bine si-ar spune regresisti. Sa stiti ca acest individ, uitati ca imi spun in gand Tatal Nostru, care arunca venin in stanga si in dreapta, face parte dintr-o strategie foarte bine pusa la punct. Eu consider ca sunt pilotati din afara Romaniei, vor sa distruga ideea de patriotism, de familie, de credinta. Eu cred ca varful lor de lance este USR. Altfel nu se explica.

Cine ii da dreptul acestui individ sa jigneasca credinciosii?

Zicea ca unde scrie in Sf Scriptura ca trebuie să te închini la moaște. Eu ii spun ca, nu am studii teologice, dar ii spun acestui personaj sinistru, veninos, rautacios, care cred ca nu are nimic in el temator de Dumnezeu, ca eu merg la sfintele moaste si ma rog la bunul Dumnezeu pentru ca moastele respective reprezinta un crestin iubitor de Hristos, temator de Dumnezeu, care a avut o viata curata.

De ce trebuie tu, Cristian Tudor Popescu, sa ma jignesti, sa sadesti ura si dezbinare intr-un moment in care suntem atat de amarati, suntem tinuti in casa, copiii nu merg la scoala, romanii nu au locuri de munca. De ce trebuie sa apara asemenea indivizi care parca sunt platiti de afara ca sa ne distruga? De ce trebuie ca in mine, Florentin Pandele, sa se distruga acest simtamant de patriotism national?”, a declarat Florentin Pandele.

