Florentin Pandele, noi detalii despre starea de sanatate a Gabrielei Firea: „Stam si ne rugam...”

La mai bine de doua luni dupa ce a anuntat ca a suferit o operatie complicata, iar medicii i-au gasit o sarma la colon, Gabriela Firea are din nou probleme si a plecat in Marea Britanie pentru a primi un raspuns.

Primarul Capitalei a mers la Londra, pentru a afla de la medicii de acolo mai multe detalii despre starea de sanatate. Specialistii de acolo au fost de parere ca Firea mai are nevoie de o interventie chirurgicala, pe care aceasta o va efectua in tara noastra.

„Gabriela nu voia sa se opereze in alta tara. Consultatia de acolo a fost 500 de lire, aproximativ 2500 de lei. Gabi a luat hotararea de a se opera in tara, aceasta urmand sa fie operatia finala.

Ea are incredere in medicii in tara. In Romania sunt medici foarte buni. In Londra medicii i-au cerut sa faca o noua radiografie. Colonul sau s-a micsorat, se poate face reconstructia. La sfarsitul lunii va face, astfel, o noua interventie pentru reconstructia colonului”, a explicat Pandele.

Florentin Pandele: „Am tot felul de banuieli”

In ceea ce priveste starea de sanatate a Gabrielei Firea, acesta a continuat sa ofere detalii:

„A inceput sa manance. Mai bine de 4 luni nu a mancat decat foarte putin. Stam si ne rugam ca aceasta ultima interventie chirurgicala sa ii redea sanatatea”.

Intrebat cum de s-a ajuns la situatia de a-i fi descoperita o sarma de 3 cm in corp, sotul Gabrielei Firea a sustinut ca nici medicii straini nu au gasit o explicatie.

„Nu s-a gasit explicatia, au fost tot felul de banuieli, dar nu vreau sa le spun in spatiul public, ca se va zice dupa ca am foarte multa imaginatie. Nu vreau sa vorbesc despre atacuri energetice”, a mai adaugat acesta.

