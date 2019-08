Florentin Pera, antrenor SCM Rm. Valcea, anunța ca CSM Bucuresti va avea o viata grea in campionat

Florentin Pera, antrenorul echipei SCM Rm. Vâlcea, a susţinut după partida cu CSM Bucureşti din Supercupa României (scor 23-29) că adversara nu l-a surprins cu nimic, iar jocul a fost pierdut mai degrabă de echipa lui, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultimă oră: ’Informaţiile sunt extrem de grave’

„Consider că această Supercupă am pierdut-o noi, nu a câştigat-o CSM Bucureşti. Adversarul nu ne-a surprins cu absolut nimic. Am făcut 17 greşeli personale, este enorm într-o astfel de finală, dacă vreţi. Este normal ca aceste greşeli să se întoarcă împotriva noastră. Poate presiunea a fost mare pe noi, toată lumea aştepta un rezultat mare din partea noastră, ţinând cont că suntem campioana României, că am fost deţinătorii Supercupei României.

De asemenea, au fost momente în care în apărare nu am reuşit să ne apărăm aşa cum ar fi trebuit. Au fost şi câteva faze pe care nu vreau să le discut vizavi de pivotul lor, care împingea apărătoarele noastre până în 4 metri, dar una peste alta trebuie să acceptăm că anul trecut am câştigat noi Supercupa, anul acesta am câştigat-o CSM”, a declarat Florentin Pera.

Citește și: Mega-lovitură! Sute de persoane vor fi concediate

Antrenorul campioanei en-titre nu s-a arătat însă îngrijorat după acest meci. „Eu simt că echipa noastră va creşte, va ajunge la nivelul dorit şi pot să spun că CSM Bucureşti va avea o viaţă foarte grea cu noi în campionat. Acest meci nu l-am jucat la nivelul nostru. Probabil că prin intrarea Aliciei Fernandez lucrurile vor sta mult mai bine, vom avea o soluţie în plus. Sper că şi Ana Maria Savu să intre şi să ne ajute în faza de apărare, acolo unde am întâmpinat dificultăţi în mai multe momente. CSM Bucureşti nu m-a impresionat cu absolut nimic, îmi pare rău că nu am reuşit noi să jucăm la nivelul aşteptărilor. Sper din tot sufletul să remediem aceste greşeli neforţate, să îmbunătăţim faza de apărare, iar în etapa 5-a, la Vâlcea, să câştigăm cu CSM Bucureşti”, a mai spus Florentin Pera.

Citește și: Anunț-bombă după cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției .

Cele două echipe s-ar putea întâlni de alte cinci ori în acest sezon, dacă vor avea un parcurs mai lung în Cupa României şi Liga Campionilor.