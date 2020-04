Florentina Ionita Radu anunta ca a fost finalizata amenajarea Sectiei ATI a Spitalului ROL2 din Otopeni

Comandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr Carol Davila", Florentina Ioniţă Radu, a anunţat că s-a finalizat amenajarea Secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului ROL2 din Otopeni, care are 24 de paturi. "S-a terminat amenajarea spaţiului şi am putut face şi dotarea. Cele 24 de paturi sunt de Terapie intensivă speciale. De asemenea, sunt şi ventilatoarele aduse, sunt şi injectomatele. S-a reuşit tragerea gazelor medicinale în aceste rezerve care nu aveau această destinaţie. A fost un efort deosebit din partea Institutului 'Ana Aslan' şi în special a doamnei manager, pe care o felicit pentru ceea ce a reuşit să facă. De asemenea, a fost un efort şi din partea Spitalului Militar Central că s-a reuşit achiziţionarea acestor paturi, device-uri specifice pentru Terapie intensivă, care permit ca pentru pacienţii care vor fi internaţi aici să se asigure un act medical de înaltă calitate", a declarat Radu, potrivit paginii de Facebook a unităţii medicale. Florentina Ioniţă Radu a amintit că la Spitalul ROL2, unde în fiecare salon există un aparat special pentru sterilizarea şi purificarea aerului, vor fi trataţi şi bolnavi grav de COVID-19. "Spitalul Militar ROL2 funcţionează ca un spital mic care are trei secţii, dar ca logistică, ca infrastructură este structurat pe logistica Spitalului Militar Central. (...) Vor exista două staţii centrale de monitorizare. Aşteptăm să montăm şi camerele de supraveghere pentru ca asistentele şi medicii să poată supraveghea şi pe această cale pacienţii şi să intre cât de puţin la ei, dar, în acelaşi timp, să fim convinşi că actul medical este de calitate, adecvat şi prompt", a adăugat ea. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.mapn.ro/facebook