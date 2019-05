Florentina Mirica, din nou cercetata disciplinar. Anul trecut, a fost scapata de Secția pentru procurori

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de fosta procuroare a DNA, Florentina Mirică, acum procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Inspecția Judiciară reține următoarele abateri disciplinare: manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu (art. 99 lit. a), nerespectarea The post Florentina Mirică, din nou cercetată disciplinar. Anul trecut, a fost scăpată de Secția pentru procurori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.