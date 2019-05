Florentino Perez confirma interesul clubului Real Madrid pentru Eden Hazard

Eden hazard google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a confirmat ca gruparea pe care o conduce este interesata de transferul jucatorului belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, nu insa si de francezul Kylian Mbappe de la PSG, informeaza lefigaro.fr. "Am incercat sa-l transferam pe Hazard de mai multi ani. Nu stiu, dar sper ca el poate veni in acest an. Sunt foarte interesat de ideea venirii lui la Madrid si am speranta ca in acest an va putea juca la Real", a declarat Perez, intr-un interviu acordat postului de radio spaniol Onda Cero. Incepe nebunia! 10 transferuri importante sunt aproape finalizate Despre Mbappe, Perez a afirmat ca nu a discutat cu el si nici nu intentioneaza sa o faca. &quo ...