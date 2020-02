Flori Cițu debordeaza de optimism: urmeaza lucruri fantatice pentru romani

Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cîțu, susține că perspetiva alegerilor anticipate are un efect pozitiv asupra ratingului de țară. El arată că PNL a readus optimismul, iar partenerii internaționali au încredere în actuala putere, tocmai de aceea ”urmează lucruri fantastice pentru români”.

”Alegerile anticipate, efect pozitiv pentru ratingul de țară.

Din primul moment am comunicat transparent și permanent cu investitorii, agențiile de rating, partenernerii noștri instituționali.

Tot ce am anunțat este CREDIBIL. Nu umblăm cu miniciuni. Planul nostru de a reduce deficitul bugetar pe termen mediu și comunicarea transparentă au început să aibă efecte pentru români.

Dobânzile SCAD în fiecare zi.

Un deficit bugetar mai mic,înseamnă inflație mai mică și dobânzi mai mici pentru români.

Ieri încă o veste BUNĂ pentru guvernul PNL.

Agenția de rating Moody’s spune că alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru rating-ul de țară. LA fiecare întălnire cu investitorii am explicat foarte clar de ce România are nevoie de alegeri anticipate și acum avem rezultatele comunicării permanente și credibile.

"From a credit perspective, holding early elections could bring forward the implementation of a new policy agenda. A freshly elected government with a clear mandate to tackle the country's economic and fiscal challenges could from that angle be credit positive” - Moody’s, 13 februrie 2020.

Este cred primul exemplu în istorie când o țară trece printr-o situație politică dificilă cu o economie care a fost capusata de socialiști aproape un deceniu dar care are susținerea și încrederea investitorilor, a agențiilor de rating și a partenerii instituționali din UE și SUA.

Guvernul PNL a făcut din nou ca România să conteze. Urmează lucruri fantastice pentru români. V-am promis și așa vom face.”, scrie Florin Cîțu.