Flori si lumanari aprinse in memoria fetitei decedate la Manzatesti - FOTO

La locul accidentului ce a avut loc in satul Manzatesti, comuna Ungheni, judetul Iasi, in care o fetita a fost lovita de un autoturism, oamenii au aprins lumanari, in memotia micutei. Amintim ca ni urma producerii impactului, soferul a fugit de la fata locului, fiind retinut pentru 24 de ore. Audierea lui Viorel Bulai, in varsta de 61 de ani a durat mai multe ore, terminandu-se tarziu, in noapte. Apropiatii barbatului spun ca acesta este extrem de bolnav fiind de mai multe ori operat de cancer. Acestia au mai precizat ca Viorel nu ar trebui sa mai conduca avand in vedere starea lui de sanatate precara