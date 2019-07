Flori si lumanari aprinse in Piata Unirii, in memoria adolescentelor disparute in Caracal - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata seara, mai multi ieseni au adus un omagiu celor doua adolescente disparute in Caracal, aprinzand lumanari in Piata Unirii. Astfel, treptele statuii din Piata au devenit un altar ad-hoc pe care au fost asezate flori, lumanari, portretele celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu, precum si o coroana funerara, in semn de omagiu pentru ele. Va reamintim ca politistii romani ancheteaza in prezent unul dintre cele mai grave cazuri de presupus omor petrecut in Romania in ultimele decenii. Cele doua adolescente ar fi fost rapite de Gheorghe Dinca, un barbat de 65 de ani din Caracal, care le-ar fi ucis, dupa care le-ar fi transat si incendiat o parte din ramasitele trupesti. Daca ti-a placut ar ...